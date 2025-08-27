В Ачинске стая бродячих собак уничтожила иномарку: владелец требует компенсацию у администрации

В Ачинске произошел необычный инцидент: стая бездомных собак за 15 минут практически уничтожила припаркованную иномарку.
Владелец автомобиля Сергей, обнаружив утром повреждения, просмотрел запись с камер наблюдения и увидел шокирующие кадры.
Как видно на видео, опубликованном в телеграм-канале «Город А», животные в течение 15 минут грызли и царапали переднюю часть автомобиля. Повреждены бампер, решетка радиатора, капот и крыло. По предварительной версии, собаки пытались достать кошку, спрятавшуюся под машиной.
Владелец уже обратился к экспертам для оценки ущерба и планирует подать официальное требование о компенсации к администрации Ачинска. В случае отказа мужчина готов обратиться в суд.
Это не первый подобный случай в городе. Местные жители в соцсетях сообщают о регулярных нападениях бродячих собак на автомобили. Одна из горожанок подтвердила, что пять лет назад стая животных аналогичным образом повредила ее машину.
Проблема бездомных животных в Ачинске требует срочного решения со стороны городских властей. По данным очевидцев, стаи агрессивных собак представляют угрозу не только для имущества, но и для безопасности жителей.