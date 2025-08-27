Ричмонд
Минобразования Беларуси запретило учителям пользоваться телефонами на уроках

Минобразования запретило учителям в Беларуси пользоваться телефонами во время уроков.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси запретило учителям пользоваться телефонами на уроках. Это следует из постановления Министерства образования № 136 от 1 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении Минобразования сказано, что использование педагогическими сотрудниками школ устройств мобильной связи (интернет-связи) во время образовательного процесса, не допускается. Однако есть исключения. Речь идет про случаи возникновения угрозы жизни или здоровью школьников, сотрудников, или экстренных случаев.