В подмосковном Сергиевом Посаде расселят 218 человек из аварийного жилья

Девятиэтажный дом для 218 жителей аварийного жилья возвели на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области. Строительство велось по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Главный плюс для будущих новоселов — квартиры они получат с полноценной отделкой, в них будут установлены розетки и кухонные плиты. Территория нового объекта благоустроена, также для жителей оборудованы детская и спортивная площадки и комфортные места для тихого отдыха», — отметили в пресс-службе министерства жилищной политики Подмосковья.
Дом расположен на улице Второй Кирпичный Завод. В современные квартиры переедет 180 семей. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.