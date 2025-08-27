В подмосковном Сергиевом Посаде расселят 218 человек из аварийного жилья

«Главный плюс для будущих новоселов — квартиры они получат с полноценной отделкой, в них будут установлены розетки и кухонные плиты. Территория нового объекта благоустроена, также для жителей оборудованы детская и спортивная площадки и комфортные места для тихого отдыха», — отметили в пресс-службе министерства жилищной политики Подмосковья.