Бастрыкин снова потребовал доклад об избиении девушки в Уфе

Глава СКР снова поручил доложить о расследовании избиения девушки в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад уголовному делу против 16-летней школьницы в Уфе. Как сообщает информационный центр ведомства, поводом стало сообщение в эфире федерального телеканала о регулярных конфликтах с применением физической силы, которые провоцирует несовершеннолетняя.

По данным СК, недавно в столице Башкирии в ходе словесного конфликта подросток избила 18-летнюю местную жительницу. Инцидент был зафиксирован на камеру мобильного телефона. Сообщается, что несовершеннолетняя регулярно провоцирует конфликты и применяет физическую силу.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома республики Владимиру Архангельскому представить повторный доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее глава СКР уже запрашивал информацию по данному уголовному делу.

