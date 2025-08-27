Климатическая осень на Южном Урале в 2025 году наступит вместе с календарной

Об этом свидетельствует прогноз погоды на ближайшие дни.
В четверг будет облачно с прояснениями, в северной половине местами прошумят небольшие дожди, в южной — без существенных осадков. Ветер западной четверти: ночью его скорость 5−10 м/с, днем — 7−12 м/с, локально порывы до 16 м/с.
Температура воздуха 28 августа ночью плюс 8−13, при прояснении — до 5 градусов, днем — 15−20, на юге — до 25 градусов.
В пятницу и субботу при переменной облачности местами пробарабанят небольшие дожди, на севере — умеренные. Ветер западный 5−10 м/с, локально днем порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью 29 августа плюс 6−11, днем — 17−22, в горах — до 15; ночью 30 августа плюс 6−11, днем — 15−20 градусов.
Отметим, что температура на всей территории России, кроме Северо-Западного федерального округа и Урала, будет выше нормы на выходных.