Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Климатическая осень на Южном Урале в 2025 году наступит вместе с календарной

Климатическая осень на Южном Урале в 2025 году наступит вместе с календарной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 68% 761 мм рт. ст. +21°
Источник: Mail.ru

Об этом свидетельствует прогноз погоды на ближайшие дни.

В четверг будет облачно с прояснениями, в северной половине местами прошумят небольшие дожди, в южной — без существенных осадков. Ветер западной четверти: ночью его скорость 5−10 м/с, днем — 7−12 м/с, локально порывы до 16 м/с.

Температура воздуха 28 августа ночью плюс 8−13, при прояснении — до 5 градусов, днем — 15−20, на юге — до 25 градусов.

В пятницу и субботу при переменной облачности местами пробарабанят небольшие дожди, на севере — умеренные. Ветер западный 5−10 м/с, локально днем порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью 29 августа плюс 6−11, днем — 17−22, в горах — до 15; ночью 30 августа плюс 6−11, днем — 15−20 градусов.

Отметим, что температура на всей территории России, кроме Северо-Западного федерального округа и Урала, будет выше нормы на выходных.