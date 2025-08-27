Пять населенных пунктов Ямала получили доступ к высокоскоростному интернету

Высокоскоростным интернетом обеспечили пять муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новую линию связи запустили в Ямальском районе совместно с компанией «Ростелеком», сообщает департамент информационных технологий и связи региона.
Специалисты смонтировали оптическую магистраль протяженностью 80 км от надымской дороги до села Салемал. В поселке Панаевске была установлена вышка связи и настроено необходимое оборудование для стабильной работы линии. Теперь жители Салемала могут пользоваться сетью на скорости до 500 Мбит/с, а в Белоярске, Кутопьюгане, Панаевске и Яр-Сале качество интернет-соединения стало в четыре раза лучше.
«Строительство оптической магистрали велось через труднопроходимые территории болот и вечной мерзлоты. Современная инфраструктура позволит подстраиваться под постоянно растущие потребности пользователей и постепенно наращивать скорость интернета», — прокомментировал директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Щелгачев.
По словам заместителя губернатора ЯНАО, директора окружного департамента информационных технологий и связи Константина Оболтина, благодаря запуску новой магистрали значительно выросла пропускная способность существующих каналов связи. Приоритетным стало подключение к новой сети важных социальных объектов: школ, детских садов и больниц.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.