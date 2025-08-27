Пять населенных пунктов Ямала получили доступ к высокоскоростному интернету

Специалисты смонтировали оптическую магистраль протяженностью 80 км от надымской дороги до села Салемал. В поселке Панаевске была установлена вышка связи и настроено необходимое оборудование для стабильной работы линии. Теперь жители Салемала могут пользоваться сетью на скорости до 500 Мбит/с, а в Белоярске, Кутопьюгане, Панаевске и Яр-Сале качество интернет-соединения стало в четыре раза лучше.