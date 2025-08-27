«Есть классы “Ю” и “Я”: в мэрии назвали школы с наибольшим числом первоклашек

В мэрии Калининграда назвали школы, в которых предварительно укомплектовано наибольшее число первых классов. Эти цифры, как пояснили в пресс-службе горадминистрации, пока не окончательные, так как у калининградцев ещё есть время подать заявление до 5 сентября на свободное место в любую школу. При этом власти отмечают, что в период приема заявлений от граждан, проживающих на закрепленной за общеобразовательными учреждениями территории, все первоклассники зачислены в школы по месту жительства.