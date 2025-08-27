Ричмонд
Мингорисполком: сельскохозяйственные ярмарки в Минске начнутся с 20 сентября

Мингорисполком назвал дату начала сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Мингорисполком сказал, что сельскохозяйственные ярмарки в Минске начнутся с 20 сентября. Подробности озвучила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает агентство «Минск-Новости».

— Сезон начнем после Дня города. 13−14 сентября — праздник. А уже на следующие выходные, 20−21 сентября, начинаются сельскохозяйственные ярмарки, — уточнила представитель Мингорисполкома.

По словам Нагорной, уже проводится активная работа по привлечению областей, чтобы и у фермеров, и у производителей, и у предприятий «Белкоопсоюза» была возможность приехать на удобную для них площадку. Она заметила, что ориентировочно ярмарки будут работать по 6 — 7 декабря.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов в TikTok на крыс в магазинах: «Сегодня “тиктокаются”, что ах, где-то крысы побежали. Так что, президент поедет крыс ловить?».

Ранее Лукашенко раскритиковал руководителей, чьи зарплаты выше, чем у большинства членов правительства до полутора раз: «Выше, чем у министров экономики, ЖКХ, строительства, промышленности».

Кроме того, Лукашенко раскритиковал премьер-министра Александра Турчина за «подарок», который нашел на столе.

