Мингорисполком: сельскохозяйственные ярмарки в Минске начнутся с 20 сентября

Мингорисполком сказал, что сельскохозяйственные ярмарки в Минске начнутся с 20 сентября. Подробности озвучила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, передает агентство «Минск-Новости».
— Сезон начнем после Дня города. 13−14 сентября — праздник. А уже на следующие выходные, 20−21 сентября, начинаются сельскохозяйственные ярмарки, — уточнила представитель Мингорисполкома.
По словам Нагорной, уже проводится активная работа по привлечению областей, чтобы и у фермеров, и у производителей, и у предприятий «Белкоопсоюза» была возможность приехать на удобную для них площадку. Она заметила, что ориентировочно ярмарки будут работать по 6 — 7 декабря.
