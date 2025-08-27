Ричмонд
Первого российского человекоподобного робота представили в Новосибирске

На форуме «Технопром-2025» показали робота ADAM, который умеет вести диалоги, распознавать лица и управляться как автономно, так и через VR-шлем.

Презентация прошла в рамках Международного форума «Технопром-2025» в Новосибирске. ADAM — первый российский персональный робот с поддержкой современных языковых моделей искусственного интеллекта. Он способен работать с нейросетями ChatGPT-4 Turbo и YandexGPT 3 Pro, вести диалог, отвечать на вопросы, выражать эмоции и жестикулировать, пишет BFM-Новосибирск.

Робот высотой 55 сантиметров распознаёт лица, голосовые команды и жесты, передвигается со скоростью до 0,4 м/сек. Управлять им можно не только в автономном режиме, но и через VR-шлем или программную среду «AdamStudio».

Разработчики отмечают, что устройство можно адаптировать под разные задачи — от бизнес-ассистента до блогера. Для интеграции в рабочие процессы предусмотрены бесплатные базовые настройки.