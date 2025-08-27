Ричмонд
В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию

Объект, рассчитанный на свыше 150 молодых спортсменов, сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.

Источник: БЕЛТА

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию, сообщает пресс-служба администрации столичного региона.

Объект сдали в эксплуатацию после реконструкции. На обновление комплекса выделили 17,5 млрд сумов.

«В целях развития футбольной инфраструктуры, начиная с уровня махаллей, а также для совершенствования системы отбора талантливой молодежи была полностью реконструирована и торжественно введена в эксплуатацию футбольная академия, расположенная на территории схода граждан махалли “Халкабад” в Янгиюльском районе», — говорится в сообщении.

Мастерству игры здесь будут обучать 154 молодых спортсмена, принимая ребят, начиная с 6-го класса.

На церемонии открытия академии присутствовали заслуженные спортсмены республики, представители отрасли, руководители области и Янгиюльского района.