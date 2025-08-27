В Янгиюльском районе Ташкентской области открыли футбольную академию

«В целях развития футбольной инфраструктуры, начиная с уровня махаллей, а также для совершенствования системы отбора талантливой молодежи была полностью реконструирована и торжественно введена в эксплуатацию футбольная академия, расположенная на территории схода граждан махалли “Халкабад” в Янгиюльском районе», — говорится в сообщении.