Вторая за день энергоавария произошла в Краснодаре

В Западном округе Краснодара более 13 улиц остались без света из-за аварии.

Вторая за день энергоавария оставила без света более 13 улиц в Краснодаре. Отключение произошло в Западном округе 27 августа.

«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены РП-25 и 15 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Так, свет погас в домах по улицам Монтажников, Тургенева, Котовского, Аэродромной, переулку Монтажников, Фестивальной. В том числе временно обесточены улицы Гаражная, Гагарина, Парковая, проезд Пластунский, Красных партизан, Севастопольская, 1 проезд Севастопольский.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее энергоавария произошла в Карасунском округе Краснодара.