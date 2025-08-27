В подмосковной Истре откроется новая лесопарковая зона «Соколка»

Открытие новой лесопарковой зоны «Соколка», которую благоустраивают в Истре в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланировано на начало четвертого квартала 2025 года. На данный момент готовность объекта оценивается почти в 80%, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В настоящее время на территории активно ведутся работы по монтажу детских и спортивных площадок, обустройству пешеходных дорожек протяженностью более 4 км, установке туалетов. Кроме того, идет возведение кафе и павильона для проката спортивного инвентаря», — говорится в сообщении администрации округа.
Площадь зоны отдыха составит 52 га. На территории также предусмотрена лыжная трасса протяженностью более 1,7 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.