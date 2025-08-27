В Азовском районе Омской области построят этнографический комплекс

Этнографический комплекс «Немецкое подворье» появится в Азовском немецком национальном районе Омской области в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Уникальный объект спроектирован как музей под открытым небом и включает реконструированную немецкую усадьбу начала XX века, учебно-образовательный центр, музей истории немцев России, кирху (лютеранскую церковь) и лабораторию истории и этнографии немцев Сибири.
В настоящее время специалисты уже выполнили обустройство фундамента, стен и кровли немецкой избы, продолжаются внутренние и наружные отделочные работы. Завершить строительство комплекса планируется в 2027 году.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.