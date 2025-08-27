Электрички Новосибирск — Татарск станут длиннее на 4 вагона

С конца августа на маршруте Новосибирск — Татарск начнут курсировать электропоезда увеличенной вместимости — вместо 10 вагонов в составе будет 14.
Первый удлинённый состав отправится из Новосибирска в Татарск 30 августа, а 31-го два электропоезда выйдут в обратном направлении.
Как пояснил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин, мера связана с ростом пассажиропотока: за 7 месяцев 2025 года число пассажиров на дальних станциях западного направления выросло на 17%. Увеличить вместимость удалось в рамках инициативы губернатора по развитию мультимодальных перевозок.