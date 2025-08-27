В городе Бикине Хабаровского края благоустроят двор на улице Лазо

«На сегодняшний день самым важным является сделать во дворе асфальтовое покрытие. Это самый большой по протяженности территории многоквартирный дом в городе, поэтому полное благоустройство пройдет в два этапа. В этом году полностью проведем асфальтирование, а уже на следующий год сделаем упор на благоустройство детской площадки», — отметил главный специалист администрации Бикинского муниципального округа Евгений Сиваков.