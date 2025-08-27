В городе Бикине Хабаровского края благоустроят двор на улице Лазо

Двор многоквартирного дома № 183 на улице Лазо отремонтируют в городе Бикине Хабаровского края в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
В первую очередь планируется расширить проезжую часть, заменить бордюры и начать строительство парковочных мест. Кроме того, специалисты установят лавочки, урны, качели и песочницы.
«На сегодняшний день самым важным является сделать во дворе асфальтовое покрытие. Это самый большой по протяженности территории многоквартирный дом в городе, поэтому полное благоустройство пройдет в два этапа. В этом году полностью проведем асфальтирование, а уже на следующий год сделаем упор на благоустройство детской площадки», — отметил главный специалист администрации Бикинского муниципального округа Евгений Сиваков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.