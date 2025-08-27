Названы самые привлекательные российские города

Авторы исследования изучали настроения жителей городов с населением более 250 тысяч человек. Участников просили назвать, куда они хотели бы переселиться или где мечтали бы приобрести недвижимость. Опрос проходил в три этапа в течение года. В нем приняли участие почти 12 тысяч человек.