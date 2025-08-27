Названы самые привлекательные российские города

Россияне определили города, которые кажутся им наиболее привлекательными для переезда или покупки жилья. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ под руководством доктора политических наук Павла Селезнева.
Опрошенные реже всего рассматривали возможность перебраться в Нижневартовск. Также в конце списка оказались Якутск и Новокузнецк.
В десятку самых привлекательных для миграции городов, помимо тройки лидеров, вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск.
Отдельно отмечается, что при высоком интересе к столице сохраняется и обратный поток. Многие мигранты, работающие в Москве, не планируют оставаться там навсегда и задумываются о переезде в другие регионы.
По словам Селезнева, исследование подтверждает, что выбор места связан с качеством жизни. Люди ориентируются на уровень доходов и цен на жилье, доступность медицины и образования, экологию, безопасность и комфортный климат. «Фактически граждане голосуют ногами за те территории, где условия оказываются лучше», — пояснил эксперт.