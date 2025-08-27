Ричмонд
Названы самые привлекательные российские города

Авторы исследования изучали настроения жителей городов с населением более 250 тысяч человек. Участников просили назвать, куда они хотели бы переселиться или где мечтали бы приобрести недвижимость. Опрос проходил в три этапа в течение года. В нем приняли участие почти 12 тысяч человек.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Калининград ранней осенью
Источник: Юрий Баринов / Unsplash

Россияне определили города, которые кажутся им наиболее привлекательными для переезда или покупки жилья. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ под руководством доктора политических наук Павла Селезнева.

Лидерами рейтинга стали Калининград, Новороссийск и Ярославль.

Опрошенные реже всего рассматривали возможность перебраться в Нижневартовск. Также в конце списка оказались Якутск и Новокузнецк.

В десятку самых привлекательных для миграции городов, помимо тройки лидеров, вошли также Сочи, Краснодар, Тюмень, Санкт-Петербург, Казань, Севастополь и Смоленск.

Москва заняла лишь 11-е место.

Отдельно отмечается, что при высоком интересе к столице сохраняется и обратный поток. Многие мигранты, работающие в Москве, не планируют оставаться там навсегда и задумываются о переезде в другие регионы.

По словам Селезнева, исследование подтверждает, что выбор места связан с качеством жизни. Люди ориентируются на уровень доходов и цен на жилье, доступность медицины и образования, экологию, безопасность и комфортный климат. «Фактически граждане голосуют ногами за те территории, где условия оказываются лучше», — пояснил эксперт.