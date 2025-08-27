«Другого выхода не видел». В Минске суд лишил отца родительских прав, который добровольно написал отказ от своего сына

Суд лишил родительских прав минчанина, который написал отказ от своего сына. Подробности озвучили в прокуратуре Советского района, сообщает агентство «Минск-Новости».
Согласно информации, родители 16-летнего подростка не состояли в браке. До шести лет он проживал вместе со своей матерью в Вилейке. Несмотря на то, что у женщины было на иждивении трое детей и все от разных отцов, она вела аморальный образ жизни.
Когда мать умерла от тяжелой болезни, отец забрал шестилетнего ребенка в Минск. Однако отношения у них не заладились: переходный возраст, прежние условия жизни, а также поведенческие отклонения (несколько раз подросток проходил лечение в РНПЦ психического здоровья) дали о себе знать. Несовершеннолетний мог пойти в школу, а вернуться через три дня. Кроме того, он часто уходил из дома и его искали и отец, и педагоги, и милиция. Также он употреблял алкоголь, отрастил волосы, красил их в черный цвет, покрывал на руках ногти лаком.
«В очередной раз, когда подросток ушел из дома, отцу позвонил сотрудник милиции и сказал, что сына нашли и его нужно забрать. В РУВД юноше предложили поговорить с отцом, но тот лишь нецензурно выразился в адрес родителя», — привели подробности в прокуратуре.
После указанного случая минчанин 1978 года рождения в отчаянии написал заявление о добровольном отказе от сына. Это послужило основанием для лишения его родительских прав.
Отец юноши официально трудоустроен, не употребляет алкоголь, в квартире создал все условия для сына, но не справлялся с его воспитанием — школу парень прогуливал, спортом заниматься отказывался, ничем не интересовался, — сообщила старший помощник прокурора Советского района Татьяна Литвинчук.
Она добавила, что в момент судебного заседания мужчина рассказал, как после очередного конфликта сын подговорил старших ребят, чтобы они избили мужчину. Совершеннолетний на суде подчеркивал, что не хочет, чтобы его отца лишали родительских прав. Он добавлял, что ему дома лучше, чем в приюте и не отрицал, что отец о нем заботился.
Минчанин поблагодарил сына, однако добавил, что ничего в свой адрес не слышал, кроме нецензурных слов. Мужчина признался: решение написать отказ от сына ему далось не просто, но другого выхода он не видит.
— Суд, заслушав стороны, заключение районного управления по образованию, изучив письменные материалы дела, выслушав мнение прокурора, принял решение лишить гражданина родительских прав в отношении 16-летнего сына, — подчеркнула представитель прокуратуры.
