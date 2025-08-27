«Другого выхода не видел». В Минске суд лишил отца родительских прав, который добровольно написал отказ от своего сына

Когда мать умерла от тяжелой болезни, отец забрал шестилетнего ребенка в Минск. Однако отношения у них не заладились: переходный возраст, прежние условия жизни, а также поведенческие отклонения (несколько раз подросток проходил лечение в РНПЦ психического здоровья) дали о себе знать. Несовершеннолетний мог пойти в школу, а вернуться через три дня. Кроме того, он часто уходил из дома и его искали и отец, и педагоги, и милиция. Также он употреблял алкоголь, отрастил волосы, красил их в черный цвет, покрывал на руках ногти лаком.