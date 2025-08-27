Актриса Федункив посоветовала матерям в декрете не стесняться просить о помощи

— Знаете, никакого секрета нет. Главное — хотеть быть счастливой и в тот момент, когда это, наконец, случится, не думать, что это случайность или это не для вас. Как говорится, хочешь быть счастливой — будь ей. А что касается мотивации и вдохновения, то меня — как актрису и телеведущую — очень вдохновляют люди. Это не только мое окружение, это и любимые зрители, слушатели. Они говорят, что в моих героинях увидели себя, что мой юмор помог им в сложный период. Мне говорят спасибо за то, что я остаюсь собой. Это моя лучшая мотивация (улыбается).