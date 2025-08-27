Ричмонд
Жители Челябинска и области массово жалуются на отсутствие интернета и связи

Жители Челябинска и области массово жалуются на отсутствие интернета и связи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 27 августа, в рейтинге регионов с наибольшим числом жалоб за последние три часа Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области.

Абоненты T2, МТС, «МегаФона», Yota, «Билайна» жалуются, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загружать приложения банков, а также мессенджеров и маркетплейсов.

При ограничениях на доступ в интернет специалисты советуют выключить и включить телефон или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. В случае отсутствия сигнала также можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.

По данным сайта Downdetector.su, за минувший час поступила 51 жалоба на сбои в работе интернета, мобильной связи, за сутки — 1466 жалоб.