Жители Челябинска и области массово жалуются на отсутствие интернета и связи

При ограничениях на доступ в интернет специалисты советуют выключить и включить телефон или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. В случае отсутствия сигнала также можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.