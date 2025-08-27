Жители Челябинска и области массово жалуются на отсутствие интернета и связи

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 27 августа, в рейтинге регионов с наибольшим числом жалоб за последние три часа Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области.
При ограничениях на доступ в интернет специалисты советуют выключить и включить телефон или воспользоваться авиарежимом. Это может помочь восстановить соединение на протоколах с меньшей скоростью, например 2G или 3G. В случае отсутствия сигнала также можно вручную выбрать доступную Сеть в настройках телефона.
По данным сайта Downdetector.su, за минувший час поступила 51 жалоба на сбои в работе интернета, мобильной связи, за сутки — 1466 жалоб.