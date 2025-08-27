Более 18 миллионов рублей выиграл в лотерею житель Свердловской области

Суперприз — почти 18,5 миллиона рублей — выиграл в 132211-м тираже лотереи «Спортлото “5 из 36” житель Свердловской области. Как рассказал сам победитель, он экономист по образованию, любит цифры, статистику, и поэтому подошел к вопросу участия в лотереях системно: анализировал архив тиражей, прорабатывал множество вариантов комбинаций чисел. Но выиграть крупную сумму ему в итоге помогла техника визуализации перед сном.
«Примечательно, что, покупая перед сном билеты и отмечая комбинации чисел, я думал о рыбалке, как у меня получается поймать большую рыбу. И однажды визуализация сработала! В один момент я интуитивно отметил в игровом поле числа и — победа! Я поймал свою “трофейную рыбу” в лотерее — суперприз!», — рассказал новоиспеченный миллионер.