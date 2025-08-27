Рейд против навязчивых таксистов прошел в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи прошел рейд против нелегальных таксистов. Его провели сотрудники департамента транспорта мэрии курорта совместно с линейным отделом УВД на транспорте.
«Мероприятие было направлено на пресечение незаконной деятельности лиц, которые пристают к пассажирам и навязчиво предлагают транспортные услуги», — рассказали в МЦУ Сочи.
Во время рейда специалисты выявили четыре нарушения и составили административные протоколы.
В муниципальном центре управления отмечают, что подобные проверки продолжатся и дальше. Их цель — обеспечение порядка и безопасности пассажиров в аэропорту.
Ранее сообщалось, что власти Сочи согласовали маршруты джип-туров.