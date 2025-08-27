Москва
В селе Высоком Самарской области капитально отремонтируют детский сад

Завершить работы планируют до конца этого года.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт детского сада «Родничок» в селе Высоком Самарской области близится к завершению по национальному проекту «Молодежь и дети». Учреждение рассчитано на 90 мест, сообщили в министерстве образования Самарской области.

В здании специалисты заменили оконные блоки и инженерные системы, благоустроили тротуарные дорожки. На данном этапе проводится укладка напольного покрытия и монтаж дверных конструкций. Завершить ремонт, согласно документации, планируют до конца этого года.

Ранее сообщалось, что еще один детский сад обновят в Шигонском районе Самарской области. В дошкольном учреждении подрядчик отремонтировал крышу и утеплил фасад. Ремонт в детсаду продолжится и в следующем году.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.