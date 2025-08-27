Ричмонд
Прикамца осудили за серию краж

Прокуратура Куединского района Пермского края утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя.

Мужчину обвинили в 13 преступлениях, квалифицируемых как мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию.

Расследование установлено, что неоднократно судимый, неработающий уроженец п. Куеда, ранее привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, совершал кражи продуктов, алкоголя, электронной техники в магазинах Куеды. Похищенное фигурант использовал сам или продавал гражданам по сдельной цене.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших также взыскана сумма причиненного материального ущерба.