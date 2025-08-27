В перинатальном центре Иркутской области родилась первая тройня в этому году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Игорь Кобзев.
— Это всегда редкое и удивительное событие в областной больнице — такое случается всего 1−2 раза в год, — прокомментировал губернатор Приангарья.
На свет появились две девочки и мальчик. Им дали имена: Ангелина, Ксения и Владимир.
Также в ИОКБ пациентка родила здоровую девочку несмотря на то, что в 2023 году молодая мама перенесла пересадку печени. Операцию пришлось сделать из-за болезни гепатитом С и осложнений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что девочка, помещающаяся на ладони, родилась на 26 недели беременности. Новорожденная весила всего 480 граммов.