В перинатальном центре Иркутской области родилась первая тройня в этому году

Такое событие происходит всего 1−2 раза в год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В перинатальном центре Иркутской области родилась первая тройня в этому году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Игорь Кобзев.

— Это всегда редкое и удивительное событие в областной больнице — такое случается всего 1−2 раза в год, — прокомментировал губернатор Приангарья.

На свет появились две девочки и мальчик. Им дали имена: Ангелина, Ксения и Владимир.

Также в ИОКБ пациентка родила здоровую девочку несмотря на то, что в 2023 году молодая мама перенесла пересадку печени. Операцию пришлось сделать из-за болезни гепатитом С и осложнений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что девочка, помещающаяся на ладони, родилась на 26 недели беременности. Новорожденная весила всего 480 граммов.