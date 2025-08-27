В Севастополе ограничат продажу алкоголя

«1 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными началу учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сказано на сайте правительства.
Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.
Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.