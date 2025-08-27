Ричмонд
В Севастополе ограничат продажу алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе 1 сентября ограничат продажу алкоголя в связи с Днем знаний. Об этом информирует пресс-служба правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«1 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными началу учебного года, не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сказано на сайте правительства.

Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете в доступной форме и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.

Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета, сообщалось ранее.