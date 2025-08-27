Ричмонд
В Калининграде по дорожным камерам вычислили автомобилистов с долгами, их машины арестовали

Водителям дали 10 дней на решение проблемы.

Источник: пресс-служба УФССП России по Калининградской области

В Калининграде по камерам «Безопасного города» вычислили автомобилистов с долгами. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в среду, 27 августа.

Приставы и госавтоинспекторы провели совместный рейд. Удалось выявить троих должников:

  • владелец BMW — кредитный долг 100 тысяч рублей;
  • владелец BMW — задолженность по алиментам 290 тысяч рублей;
  • владелица Mitsubishi — 13 исполнительных производств разных категорий на общую сумму 1,4 млн рублей.

На имущество наложен арест. Первый автомобиль передали на ответственное хранение владельцу, два других с помощью эвакуатора отправили на специализированную стоянку. У владельцев транспорта есть десять дней на погашение задолженности. Далее последует процедура оценки машин для их на торги.

В марте сообщалось, что калининградский должник приехал на работу на машине, но из-за приставов вернулся домой пешком.