В Калининграде по дорожным камерам вычислили автомобилистов с долгами, их машины арестовали

На имущество наложен арест. Первый автомобиль передали на ответственное хранение владельцу, два других с помощью эвакуатора отправили на специализированную стоянку. У владельцев транспорта есть десять дней на погашение задолженности. Далее последует процедура оценки машин для их на торги.