В Калининграде по дорожным камерам вычислили автомобилистов с долгами, их машины арестовали

В Калининграде по камерам «Безопасного города» вычислили автомобилистов с долгами. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону в среду, 27 августа.
Приставы и госавтоинспекторы провели совместный рейд. Удалось выявить троих должников:
- владелец BMW — кредитный долг 100 тысяч рублей;
- владелец BMW — задолженность по алиментам 290 тысяч рублей;
- владелица Mitsubishi — 13 исполнительных производств разных категорий на общую сумму 1,4 млн рублей.
На имущество наложен арест. Первый автомобиль передали на ответственное хранение владельцу, два других с помощью эвакуатора отправили на специализированную стоянку. У владельцев транспорта есть десять дней на погашение задолженности. Далее последует процедура оценки машин для их на торги.
В марте сообщалось, что калининградский должник приехал на работу на машине, но из-за приставов вернулся домой пешком.