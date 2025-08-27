В Омске анонсировано масштабное снижение напора воды

АО «Росводоканал Омск» сообщило, что во вторник, 2 сентября 2025 года, с 10:00 до 23:55 будут ремонтировать водопроводные сети большого диаметра.
В связи с этим отключат холодную воду в СНТ «Заря-3».
Также, как сообщается, на пониженном давлении вода будет подаваться в жилые дома с административными и торговыми объектами, пожарные гидранты и водоразборные колонки по адресам:
ул. Ялтинская, ул. Южная, ул. Профинтерна, ул. Революционная, ул. Мельничная, ул. О. Кошевого, ул. Саянская, ул. Энгельса, ул. Севастопольская, ул. Бетховена, ул. Горская, ул. Карпинского, ул. Чухновского, ул. Поворотникова, ул. Торговая, ул. 2 Кировская.
Омский водоканал просит людей запастись водой на время ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.