Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске анонсировано масштабное снижение напора воды

Воды также не будет на дачах.

АО «Росводоканал Омск» сообщило, что во вторник, 2 сентября 2025 года, с 10:00 до 23:55 будут ремонтировать водопроводные сети большого диаметра.

В связи с этим отключат холодную воду в СНТ «Заря-3».

Также, как сообщается, на пониженном давлении вода будет подаваться в жилые дома с административными и торговыми объектами, пожарные гидранты и водоразборные колонки по адресам:

ул. Ялтинская, ул. Южная, ул. Профинтерна, ул. Революционная, ул. Мельничная, ул. О. Кошевого, ул. Саянская, ул. Энгельса, ул. Севастопольская, ул. Бетховена, ул. Горская, ул. Карпинского, ул. Чухновского, ул. Поворотникова, ул. Торговая, ул. 2 Кировская.

Омский водоканал просит людей запастись водой на время ремонтных работ и приносит извинения за временные неудобства.