Из Волгограда в октябре возобновят прямые рейсы в Дубай

C 11 октября 2025 года авиакомпания fly Dubai возобновляет прямое авиасообщение между Волгоградом и Дубаем. Билеты по довольно высоким для обычных волгоградцев ценам уже не просто в продаже — их осталось мало. Желающие погреться на теплом песочке пляжей ОАЭ потратят на билет от 52 тысяч рублей. Перелет на семью из трех человек первыми рейсами обойдется в 183 тысячи, но если покупать туда-обратно, можно сэкономить.
Рейсы — регулярные, летать в Дубай из Волгограда самолеты будут каждую среду и субботу. Вылет из Дубая в 19.00 по местному времени, вылет из Волгограда — в 23.20. В пути пассажиры проведут 4 часа 35 минут. Напомним, прямые рейсы в Волгоград авиакомпания fly Dubai открывает каждый год в сезон с октября до конца апреля, и, судя по всему, они пользуются популярностью.