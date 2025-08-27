Ричмонд
Баскетбольную карточку Джордана и Брайанта продали за $12,9 млн

Эксперты подчеркивают, что цена стала новой планкой для рынка спортивных коллекционных предметов, а спрос на редкие карточки продолжает расти.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Баскетбольная карточка с подписями Майкла Джордана и Коби Брайанта
Источник: Reuters

На аукционе Heritage установили новый мировой рекорд: редкая баскетбольная карточка с подписями Майкла Джордана и Коби Брайанта ушла с молотка за 12,9 миллиона долларов — больше миллиарда рублей. Лот стал самым дорогим не только в истории баскетбола, но и во всем спортивном коллекционировании, как пишут в The Athletic.

Карточку приобрела группа инвесторов. Среди них — коллекционер Мэттью Аллен, известный в Сети под ником Shyne150, канадский бизнесмен Кевин О’Лири и предприниматель из Майами Пол Уоршоу.

По словам О'Лири, интерес к спортивным коллекционным предметам у него появился благодаря Уоршоу, который давно занимается подобным хобби вместе с Алленом. Сам О'Лири рассматривает такие покупки как инвестиции, сопоставимые с криптовалютой, золотом или произведениями искусства. «Разницы с другими активами я не вижу. Но это гораздо увлекательнее, потому что круг общения здесь невероятный», — отметил инвестор в беседе с CNBC.

Ранее рекорд среди баскетбольных карточек принадлежал экземпляру с автографом Стивена Карри, который был продан за 5,9 миллиона долларов — 475 миллионов рублей. В мировом масштабе самыми дорогими считались бейсбольная карточка Хонуса Вагнера T-206, оцененная в 7,25 миллиона долларов, или 580 миллионов рублей, и Topps с изображением Микки Мэнтла, которая стоила 12,6 миллиона долларов, тоже больше миллиарда рублей.

Уникальность проданного лота заключается в том, что это единственная двойная карточка Logoman с изображением Джордана и Брайанта. Дополнительную ценность ей придает золотая нашивка Джордана, использованная в юбилейном, 50-м, сезоне НБА (1996−1997).