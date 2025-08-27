Баскетбольную карточку Джордана и Брайанта продали за $12,9 млн

По словам О'Лири, интерес к спортивным коллекционным предметам у него появился благодаря Уоршоу, который давно занимается подобным хобби вместе с Алленом. Сам О'Лири рассматривает такие покупки как инвестиции, сопоставимые с криптовалютой, золотом или произведениями искусства. «Разницы с другими активами я не вижу. Но это гораздо увлекательнее, потому что круг общения здесь невероятный», — отметил инвестор в беседе с CNBC.