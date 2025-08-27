Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед учебным годом в школах Новосибирска проверили качество воды и воздуха

Роспотребнадзор обследовал почти тысячу образовательных учреждений региона и не выявил нарушений санитарных норм.

Роспотребнадзор обследовал почти тысячу образовательных учреждений региона и не выявил нарушений санитарных норм.

Специалисты ведомства провели профилактические визиты в 946 школ и детских садов Новосибирской области. Основное внимание уделялось санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В ходе проверки проанализировали 416 проб воды на микробиологические показатели и 344 — на химический состав. Также исследовали 327 проб воздуха, включая 248 на содержание фенола и формальдегида.

По итогам лабораторных исследований все образцы соответствовали установленным санитарным требованиям.