Перед учебным годом в школах Новосибирска проверили качество воды и воздуха

Роспотребнадзор обследовал почти тысячу образовательных учреждений региона и не выявил нарушений санитарных норм.
Специалисты ведомства провели профилактические визиты в 946 школ и детских садов Новосибирской области. Основное внимание уделялось санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В ходе проверки проанализировали 416 проб воды на микробиологические показатели и 344 — на химический состав. Также исследовали 327 проб воздуха, включая 248 на содержание фенола и формальдегида.
По итогам лабораторных исследований все образцы соответствовали установленным санитарным требованиям.