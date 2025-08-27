Кондитерская фабрика из Подмосковья оптимизирует производство зефира

Участие в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» поможет кондитерской фабрике «Сокол» из Дмитровского округа Московской области нарастить изготовление зефира. Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«На предприятии состоялось стартовое совещание при участии специалистов подмосковного регионального центра компетенций (РЦК). Пилотным потоком был определен процесс производства наиболее массового продукта — зефира “Бело-розовый” с ароматом ванили и малины», — говорится в сообщении.
В ближайшее время рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК приступит к диагностике пилотного потока для выявления проблем. В ходе работы составят необходимый план мероприятий и внедрят технологии бережливого производства. Полученный опыт впоследствии будет масштабирован и на другие участки. В числе главных задач — увеличение выработки на местах минимум на 15%, а также уменьшение незавершенного производства на 10%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.