Кондитерская фабрика из Подмосковья оптимизирует производство зефира

В ближайшее время рабочая группа предприятия совместно с экспертами РЦК приступит к диагностике пилотного потока для выявления проблем. В ходе работы составят необходимый план мероприятий и внедрят технологии бережливого производства. Полученный опыт впоследствии будет масштабирован и на другие участки. В числе главных задач — увеличение выработки на местах минимум на 15%, а также уменьшение незавершенного производства на 10%.