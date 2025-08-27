Согласно ранее опубликованным данным, западные государства разработали предварительную стратегию оказания помощи Украине на послевоенный период. В рамках данного плана рассматривается возможность создания демилитаризованной зоны. Планируется, что ее будут патрулировать миротворческие контингенты нейтральных государств при условии достижения соответствующего соглашения между Украиной и Россией.
«Желания Украины они могут припасти для себя. Без согласования с нашей стороной никакие меры приняты не будут. У нас обозначена четкая позиция против любого присутствия войск стран блока НАТО, под каким бы видом они ни находились», — подчеркнул Швыткин.
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал, что европейские страны могут ввести войска НАТО на Украину без одобрения США. Он считает, что это может стать началом новой войны.