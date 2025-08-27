Ричмонд
В Госдуме оценили западный план послевоенной помощи Украине

Россия руководствуется в первую очередь интересами безопасности — как своей, так и Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно ранее опубликованным данным, западные государства разработали предварительную стратегию оказания помощи Украине на послевоенный период. В рамках данного плана рассматривается возможность создания демилитаризованной зоны. Планируется, что ее будут патрулировать миротворческие контингенты нейтральных государств при условии достижения соответствующего соглашения между Украиной и Россией.

«Желания Украины они могут припасти для себя. Без согласования с нашей стороной никакие меры приняты не будут. У нас обозначена четкая позиция против любого присутствия войск стран блока НАТО, под каким бы видом они ни находились», — подчеркнул Швыткин.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен рассказал, что европейские страны могут ввести войска НАТО на Украину без одобрения США. Он считает, что это может стать началом новой войны.

