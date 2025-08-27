Что значит инсайт и зачем он нужен в науке, бизнесе и жизни

«Инсайт в терапии часто случается в простом диалоге. Человек рассказывает о своей проблеме, а психолог возвращает ему его же слова, и вдруг они звучат по-новому. Это похоже на разговор с самим собой, но с неожиданного ракурса. В такие моменты клиент видит привычное под другим углом. Инсайт — это инструмент изменения: когда человек осознает, что он на самом деле злится не на мужа, а на собственное чувство беспомощности, он перестает повторять старый сценарий. В этот момент появляется больше свободы и выбора», — добавил психолог.