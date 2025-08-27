Уроки ПДД могут ввести в казахстанских школах

Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев заявил, что сейчас в школах Казахстана уделяется недостаточно внимания обучению детей основам дорожной безопасности.
«Мы предлагаем ввести уроки по ПДД отдельным обязательным предметом. От этого напрямую зависит жизнь детей. Такие уроки помогут привить нормы законопослушного поведения на дорогах и будут способствовать повышению безопасности, когда подрастающее поколение станет водителями», — отметил Султанбаев.
По данным полиции, только за последние семь месяцев в дорожных авариях погибли 176 детей. Более половины трагедий связаны с тем, что дети находились в машине без детских удерживающих устройств или не были пристёгнуты ремнём безопасности. Остальные случаи касались пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и водителей мопедов.
Инициатива МВД направлена на то, чтобы с раннего возраста формировать у школьников культуру безопасного поведения на дорогах и снизить высокий уровень детского травматизма.