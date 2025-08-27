Уроки ПДД могут ввести в казахстанских школах

По данным полиции, только за последние семь месяцев в дорожных авариях погибли 176 детей. Более половины трагедий связаны с тем, что дети находились в машине без детских удерживающих устройств или не были пристёгнуты ремнём безопасности. Остальные случаи касались пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и водителей мопедов.