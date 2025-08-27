В Омске определили лучшие школы и гимназии по итогам 2024−25 учебного года

Сегодня рейтинговое агентство RAEX опубликовало список из 10 лучших школ Омска. Рейтинг составлен на основе данных о выпускниках, которые в прошлом и позапрошлом году успешно поступили в ведущие вузы страны. При оценке учитывались как престиж учебного заведения, так и количество учеников, сумевших преодолеть конкурсный отбор.