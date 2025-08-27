В Омске определили лучшие школы и гимназии по итогам 2024−25 учебного года

Сегодня рейтинговое агентство RAEX опубликовало список из 10 лучших школ Омска. Рейтинг составлен на основе данных о выпускниках, которые в прошлом и позапрошлом году успешно поступили в ведущие вузы страны. При оценке учитывались как престиж учебного заведения, так и количество учеников, сумевших преодолеть конкурсный отбор.
Исследование проводилось в рамках масштабного анализа, основанного на данных, предоставленных высшими учебными заведениями. Для определения места школы в рейтинге учитывались различные категории абитуриентов: «олимпиадники», поступившие без экзаменов, студенты, зачисленные на бюджетные места, «целевики» и те, кто обучается на коммерческой основе. Чем выше показатели по каждой категории, тем выше позиция школы.
Также эксперты учитывали престижность вузов, куда поступили выпускники. Авторы исследования подчеркивают, что численность выпускников при расчетах не учитывалась — важным фактором стало именно абсолютное количество поступивших.