Что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой

Праздник Успения Пресвятой Богородицы относится к числу 12 главных в православной церкви. Он является последним их. В данный день православные верующие вспоминают день смерти Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что событие является печальные, день все равно признан праздником. Все дело в том, что он символизирует момент воссоединения Матери с ее Сыном.