Что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой

В Беларуси православные верующие 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Указанный праздник относиться к числу главных в православной церкви. Кроме того, есть и второе название — Богородичная Пасха.
Успение Пресвятой Богородицы, история.
Праздник Успения Пресвятой Богородицы относится к числу 12 главных в православной церкви. Он является последним их. В данный день православные верующие вспоминают день смерти Пресвятой Богородицы. Несмотря на то, что событие является печальные, день все равно признан праздником. Все дело в том, что он символизирует момент воссоединения Матери с ее Сыном.
Успение Пресвятой Богородицы, традиции.
В указанный праздник в храмах перед всенощным бдением выносят плащаницу с изображением Пресвятой Богородицы, которая символизирует гроб. Верующие могут ей поклониться. Священники в день Успения Пресвятой Богородицы проводят службы в голубых одеяниях. Указанный цвет признан цветом Богородицы и символизирует чистоту и непорочность. На данный праздник освящают хлеб и колосья нового урожая.
Успение Пресвятой Богородицы, что нельзя делать.
Не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Кроме того, на указанный праздник запрещено планировать венчания и свадьбы. Молодым девушкам также следует отказаться от стрижек. Запрещены как бытовые дела, так и тяжелый физический труд. А еще на праздник не устраивали шумные застолья.
Успение Пресвятой Богородицы, что можно делать.
По традиции, в день Успения Пресвятой Богородицы принято ходить в храм, поклонялись плащанице. Верующие молятся Пресвятой Богородице о даровании детей. Как правило, после службы стараются освятить колосья нового урожая, хлеб. А затем за праздничным столом собирались с родственниками. Главным блюдом был хлеб нового урожая.
Успение Пресвятой Богородицы, народные приметы.
Согласно приметам, гроза указывает на то, что осень окажется дождливой и ранней. Теплая погода говорит про прохладное Бабье лето.
