Издательство «Новое литературное обозрение» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. На издательство «Новое литературное обозрение» составили протокол за пропаганду ЛГБТ*, сказано в данных суда, которые изучило РИА Новости.
«В суд поступил протокол на ООО “Новое литературное обозрение” по части 1 статьи 6.21 КоАП (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, отказа от деторождения», — сказано в материалах.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Дата рассмотрения протокола пока не назначена.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.