В Сатинскую школу Тамбовской области поступило оснащение для уроков труда

В нее завезли новые станки, инструменты, материалы и комплектующие.

Школа поселка Сатинка в Сампурском округе Тамбовской области закупила современное оборудование для занятий по предмету Труд (Технология). Учреждение является участником нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации региона.

В школу завезли новые станки, инструменты, материалы и комплектующие. Такой подход, отметили в администрации, поможет сделать уроки труда более наглядными и эффективными.

«Учащиеся получат возможность осваивать востребованные профессии и развивать свои творческие способности. Мы уверены, что новое оснащение станет мощным стимулом для роста их интереса к техническим наукам и инженерному делу», — прокомментировала директор школы Ирина Абрамова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.