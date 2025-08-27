Почти 300 общественных пространств появятся на карте России в 2026 году

К примеру, в этом году от Самарской области и Башкирии на конкурс было направлено по 10 заявок, а от Донецкой Народной Республики — 8. Одна из победных заявок от ДНР была разработана студентами Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Студенты первого курса магистратуры предложили свое видение того, как может выглядеть набережная и аллеи по улице Шмидта в их родном Новоазовске, назвав свой проект «Парк Бурелом». Ранее эта инициатива стала победителем национального студенческого конкурса «Благоустрой», запущенного Минстроем России в 2024 году в поддержку национального проекта.