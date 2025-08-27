Почти 300 общественных пространств появятся на карте России в 2026 году

Минстрой России 21 августа подвел итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и IV Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа. Победу одержали 294 проекта, в том числе 54 проекта в ДФО, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Всего на X Всероссийский конкурс, который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», поступило 420 заявок, а на IV Конкурс ДФО — 103 заявки. В ходе рассмотрения проектов экспертная комиссия особое внимание уделила качеству проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранению историко-культурного наследия и природного ландшафта, а также применению экологически безопасных строительных материалов.
За время проведения конкурса отобрано 1609 проектов-победителей: 679 парков, 301 набережная, 262 площади, 367 улиц и пешеходных зон. Благодаря совместной работе правительства РФ, Минстроя России, регионов и экспертного сообщества 85 субъектов получили почти 27 тысяч рабочих мест, а также свыше 6 тысяч объектов предпринимательской деятельности.
«Благодаря Всероссийскому конкурсу по всей стране ежегодно обновляются дворы, парки, скверы, набережные, обустраиваются детские и спортивные площадки, восстанавливаются объекты культурного наследия, воспитывается новое поколение архитекторов и градостроителей. Хочу отметить, что современная городская среда — это не только комфорт и удобство, но и новые рабочие места, и рост коммерческой активности. Огромная работа, проведенная за последние несколько лет, помогла не только создать еще больше комфортных, безопасных и красивых пространств, но и получить значительный экономический и социальный эффект», — отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
К примеру, в этом году от Самарской области и Башкирии на конкурс было направлено по 10 заявок, а от Донецкой Народной Республики — 8. Одна из победных заявок от ДНР была разработана студентами Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Студенты первого курса магистратуры предложили свое видение того, как может выглядеть набережная и аллеи по улице Шмидта в их родном Новоазовске, назвав свой проект «Парк Бурелом». Ранее эта инициатива стала победителем национального студенческого конкурса «Благоустрой», запущенного Минстроем России в 2024 году в поддержку национального проекта.
Прием заявок на участие во втором сезоне конкурса «Благоустрой» стартует 15 сентября и продлится до 30 октября 2025 года на сайте благо-устрой.рф. Главный приз конкурса — Гран-при в 1 000 000 рублей — достанется автору лучшего проекта по благоустройству. А победителей в каждой номинации ждут денежные призы в размере 300 000 рублей. Помимо этого, для победителей во всех номинациях будут организованы архитектурная экспедиция и стажировки в ведущих архитектурных бюро страны от общероссийской организации «Городские реновации».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.