Совхоз в Красноярском крае оштрафовали за гибель пчел из-за незаконной обработки полей

Россельхознадзор вынес предостережение совхозу «Денисовский» после массовой гибели пчел в Дзержинском районе.

Причиной проверки стала жалоба местного пчеловода, поступившая в июле 2025 года, который связал гибель насекомых с химической обработкой рапсовых полей.

Как установили надзорные органы, сельхозпредприятие нарушило несколько ключевых требований:

Не вносило данные о плановой обработке пестицидами в федеральную систему ФГИС «Сатурн»;

Размещало уведомления в районной газете с нарушениями законодательных норм;

Не обеспечило своевременное оповещение пчеловодов и местных жителей о работах.

Массовая гибель пчел произошла в радиусе 5 км от обрабатываемых полей. По предварительным оценкам, ущерб пчеловодческим хозяйствам составил несколько миллионов рублей.

Россельхознадзор обязал совхоз устранить все нарушения и разработать комплекс мер по предотвращению подобных случаев в будущем. При повторных нарушениях предприятию грозит административная ответственность с крупными штрафами.