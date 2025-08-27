В Хабаровске ограничат движение на трассе «Уссури» на несколько дней

Для удобства участников 30 августа будет организован бесплатный трансфер от арены «Ерофей» к месту старта. Автобусы для марафонцев будут ходить с 5:20 до 5:50, для остальных — с 7:00 до 8:00. Обратный трансфер начнется с 11 часов. Получить стартовые пакеты можно 28 и 29 августа в Универсальном краевом спортивном комплексе на набережной.