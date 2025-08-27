В Хабаровске ограничат движение на трассе «Уссури» на несколько дней

30 августа в Хабаровске впервые пройдет легкоатлетический марафон «Поколение победителей» (0+), посвященный 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В связи с этим на части объездной автомобильной дороги А-370 «Уссури» от села Сосновка до 37 километра трассы с 10 часов 28 августа до 10 часов 1 сентября будет полностью перекрыто движение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Транспорт будет направлен в объезд через населенные пункты Корфовский и Чирки. Участникам забега рекомендовано планировать поездки с учетом этих изменений. На старт выйдут 1200 спортсменов, которые будут соревноваться на пяти дистанциях — от 1 до 42,2 километра.
Для удобства участников 30 августа будет организован бесплатный трансфер от арены «Ерофей» к месту старта. Автобусы для марафонцев будут ходить с 5:20 до 5:50, для остальных — с 7:00 до 8:00. Обратный трансфер начнется с 11 часов. Получить стартовые пакеты можно 28 и 29 августа в Универсальном краевом спортивном комплексе на набережной.