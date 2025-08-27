Житель Канады откопал в мусоре обручальное кольцо жены

В канадской провинции Британская Колумбия мужчина по имени Стив Ван Иссельдейк сумел вернуть жене обручальное кольцо, случайно оказавшееся среди компоста. Супруги даже не сразу поняли, что украшение исчезло, а когда заметили пропажу, мешок с органикой уже увезли на переработку.
Местом спасательной операции стала санитарная свалка города Мишн, как рассказали в BBC. Там находилось около 18 тонн отходов. Работники полигона пошли навстречу, позволив мужчине начать раскопки. Один из сотрудников Дэнни Вебстер признался журналистам, что сначала не верил в успех — скорее, ожидал, что придется советовать Ван Иссельдейку купить новые кольца.
В поисках помогла удача. Сначала канадец заметил среди компоста сосиски, которые его семья недавно выбросила. Это стало ориентиром, и вскоре на свалке блеснуло кольцо.
Стив позвонил супруге в тот момент, когда та уже собиралась приобрести металлоискатель, чтобы продолжить поиски. Услышав о находке, Жанин расплакалась. Позднее она призналась, что история только укрепила их 26-летний брак: «Я знаю, насколько сильно он меня любит, раз решился копаться в гнилом компосте», — сказала женщина.
Сам Ван Иссельдейк тоже отметил, что не терял надежды: «Ты просто делаешь то, что должен. У жены должно быть ее кольцо». По его словам, дождливая погода помогла облегчить поиски: в прохладу запах был не таким сильным.