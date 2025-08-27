В Минске в сентябре пройдет открытая неделя науки стран БРИКС+

«Привлекая молодежь и студентов, фестиваль играет важную роль в формировании нового поколения ученых, а открытый диалог с обществом повышает авторитет сообщества исследователей, фокусирует его внимание на прорывных разработках и новых открытиях. Сердечно благодарю председателя президиума НАН Беларуси Владимира Степановича Караника за поддержку фестиваля, который в этом году перерастет в Открытую неделю науки стран БРИКС+. Это новый масштабный формат продвижения ценности научного познания в глобальном обществе», — отметил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, чьи слова приводятся в сообщении.