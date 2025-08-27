Школа № 107 в Ленинском округе Омска готова к новому учебному году

Школа № 107 примет учеников уже 1 сентября. Образовательное учреждение стало одним из объектов, где в рамках национального проекта «Молодежь и дети» проводился капитальный ремонт. Подрядные работы выполнила компания ООО «Строительные Материалы Сибири». Информацию о завершении капремонта подтвердили в мэрии Омска.
В ходе объезда школ города, где завершаются ремонтные работы, мэр отметил, что внутри здания школы № 107 все работы полностью завершены. Однако для решения проблемы промерзания стен зимой было принято дополнительное решение — утеплить фасад с помощью вентилируемых панелей.
Фото: Владимир Казионов.
«Сейчас строители монтируют фасад на центральной входной группе и создают каркас для панелей по всему периметру здания. Это позволит завершить внешние работы до начала учебного года или провести их позже, не мешая учебному процессу. Для безопасности во дворе школы установят ограждение», — рассказал Сергей Шелест.
Дополнительные работы никак не повлияют на начало учебного года. Все внутренние помещения полностью подготовлены к приему учеников. Напомним, что в рамках нацпроекта в Омске продолжается модернизация школьной инфраструктуры, направленная на создание комфортных условий для обучения детей.
