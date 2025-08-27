МВД: жители Башкирии часто забирают найденные телефоны себе, а не возвращают владельцам

В МВД Башкирии напомнили гражданам об ответственности за присвоение найденных мобильных телефонов. Как сообщает ведомство, за текущий год только стерлитамакскими полицейскими было возбуждено более 120 уголовных дел по факту кражи мобильных.
По информации правоохранительного ведомства, многие из привлеченных к ответственности граждан присвоили себе именно найденные телефоны. За такое предусмотрена уголовная ответственность по статье «Кража», которая может включать штраф, обязательные работы, исправительные работы или даже лишение свободы.
В ведомстве рекомендуют при обнаружении чужого телефона попытаться установить связь с владельцем через контакты в устройстве или сообщения. Если не получилось — необходимо сдать устройство в ближайшее отделение полиции.
— Помните, что чужое имущество — это чья-то собственность. Не стоит присваивать себе чужое имущество, особенно ценные гаджеты — лучше поступить честно и вернуть их владельцу! — заявили в МВД.
