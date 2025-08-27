МВД: жители Башкирии часто забирают найденные телефоны себе, а не возвращают владельцам

По информации правоохранительного ведомства, многие из привлеченных к ответственности граждан присвоили себе именно найденные телефоны. За такое предусмотрена уголовная ответственность по статье «Кража», которая может включать штраф, обязательные работы, исправительные работы или даже лишение свободы.