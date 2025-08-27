Ричмонд
В Новосибирске 27 августа стартовал «Технопром-2025»: фото первого дня масштабного форума

В новосибирском «Экспоцентре» 27 августа стартовал форум «Технопром-2025», посвящённый технологическому развитию. С первых часов работы площадка наполнилась гулом обсуждений, блеском инновационных решений и оживленными дискуссиями экспертов со всей страны. Тысячи посетителей, от студентов и молодых ученых до представителей крупного бизнеса и государственных структур, погрузились в атмосферу передовых идей и перспективных проектов. На многочисленных стендах и в рамках деловых программ развернулась насыщенная программа, объединившая ведущих разработчиков, инвесторов и представителей органов власти.

