В сквере 200-летия Подольска благоустроили детскую площадку

Обновленная детская площадка открылась после ремонта на территории сквера 200-летия Подольска в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Площадь комплекса составляет 200 кв. м. На территории уложили новое покрытие и установили горку, качели и гимнастический комплекс. Площадка стала уже 14-м обновленным игровым объектом в Подольске.
Ранее сообщалось, что две детские площадки отремонтировали в микрорайоне Климовск. Новая площадка тематики «Арифметика» возле домов на Симферопольской и Западной улицах занимает 200 кв. м. Второй комплекс «Дендрология» площадью 150 кв. м установили также на Симферопольской улице.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.