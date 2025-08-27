Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В сквере 200-летия Подольска благоустроили детскую площадку

На территории уложили новое покрытие и установили горку, качели и гимнастический комплекс.

Источник: Национальные проекты России

Обновленная детская площадка открылась после ремонта на территории сквера 200-летия Подольска в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Площадь комплекса составляет 200 кв. м. На территории уложили новое покрытие и установили горку, качели и гимнастический комплекс. Площадка стала уже 14-м обновленным игровым объектом в Подольске.

Ранее сообщалось, что две детские площадки отремонтировали в микрорайоне Климовск. Новая площадка тематики «Арифметика» возле домов на Симферопольской и Западной улицах занимает 200 кв. м. Второй комплекс «Дендрология» площадью 150 кв. м установили также на Симферопольской улице.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.