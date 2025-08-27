Вертолеты у побережья Актау встревожили горожан

Цель учений — отработка взаимодействия в случае угроз террористического характера в Каспийском море. На период мероприятия предусмотрены ограничения движения транспорта и пешеходов. Спецслужбы просят жителей отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и при необходимости содействовать военнослужащим и правоохранительным органам.