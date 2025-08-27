Вертолеты у побережья Актау встревожили горожан

«Учения или что-то неспокойное? Ищут кого-то?» — задались вопросами жители 4 микрорайона.
Ситуацию разъяснили в пресс-службе Морского оперативного штаба департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.
В городе и в акватории Морского торгового порта Актау проходят антитеррористические учения. В мероприятиях задействованы силы и средства Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
Цель учений — отработка взаимодействия в случае угроз террористического характера в Каспийском море. На период мероприятия предусмотрены ограничения движения транспорта и пешеходов. Спецслужбы просят жителей отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и при необходимости содействовать военнослужащим и правоохранительным органам.