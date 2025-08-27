Ричмонд
Вертолеты у побережья Актау встревожили горожан

Летающие низко над Каспием вертолеты сегодня днем встревожили жителей 4 микрорайона Актау. Сообщается и об ограничении движения транспорта и пешеходов, передает Lada.kz.

«Учения или что-то неспокойное? Ищут кого-то?» — задались вопросами жители 4 микрорайона.

Ситуацию разъяснили в пресс-службе Морского оперативного штаба департамента Пограничной службы КНБ РК по Мангистауской области.

В городе и в акватории Морского торгового порта Актау проходят антитеррористические учения. В мероприятиях задействованы силы и средства Морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Цель учений — отработка взаимодействия в случае угроз террористического характера в Каспийском море. На период мероприятия предусмотрены ограничения движения транспорта и пешеходов. Спецслужбы просят жителей отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и при необходимости содействовать военнослужащим и правоохранительным органам.