Житель Бельгии собрал крупнейшую коллекцию фигурок LEGO в мире

Увлекаться конструкторами Стивен начал еще в детстве. Первой значимой фигуркой для него стал пират в полосатой рубашке и с повязкой на глазу. Тогда Стивену было восемь лет. На какое-то время игрушка потерялась, но недавно его мать нашла ее при уборке. «Это одна из тех вещей, которые зародили мою любовь к LEGO», — признался коллекционер.