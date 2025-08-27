Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Бельгии собрал крупнейшую коллекцию фигурок LEGO в мире

Коллекционер подчеркивает, что каждая фигурка для него уникальна и хранит собственную историю. «Это не просто пластмассовые игрушки, а часть жизни и источник вдохновения», — говорит он.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Коллекция мини-фигурок LEGO
Источник: Книга рекордов Гиннесса

Житель Бельгии Стивен ван Дейк установил мировой рекорд благодаря коллекции мини-фигурок LEGO. В его собрании оказалось 11 803 экземпляра, что на две тысячи больше, чем у прежнего рекордсмена.

Увлекаться конструкторами Стивен начал еще в детстве. Первой значимой фигуркой для него стал пират в полосатой рубашке и с повязкой на глазу. Тогда Стивену было восемь лет. На какое-то время игрушка потерялась, но недавно его мать нашла ее при уборке. «Это одна из тех вещей, которые зародили мою любовь к LEGO», — признался коллекционер.

Сегодня собрание настолько велико, что дома разместить его полностью невозможно. Стивен вынужден менять экспозицию: часть мини-фигурок выставляет, а остальные хранятся в коробках. По его словам, главное в хобби не количество, а радость поиска новинок, обмен с другими поклонниками и возможность придумывать необычные способы демонстрации.

Собрание, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса, включает классических персонажей, новинки и фигурки из популярных франшиз: «Звездных войн», «Черепашек-ниндзя», «Бэтмена» и «Винни-Пуха». Особое место занимают редкие лимитированные серии.

Среди любимых экземпляров Стивена — фигурка англичанина в костюме с жилетом, украшенным британским флагом, и в котелке. Получить ее можно было только в результате розыгрыша, и коллекционер ради этого шесть часов простоял в очереди у нового магазина LEGO в Лондоне. Всего было разыграно 250 таких фигурок.

Помимо коллекционирования Стивен активно участвует в тематических фестивалях и встречах AFOL — Adult Fans of LEGO, или «Взрослые фанаты LEGO». Он признается, что за эти годы завел множество друзей и знакомых по всему миру.