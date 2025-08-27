В Петербурге создали систему для безопасной работы энергооборудования

«Особенность нашей разработки в том, что с помощью методов машинного обучения она автоматически учитывает изменение физических характеристик ключевых узлов оборудования, происходящих, например, по причине естественного износа. Модель самопараметризуется и может восполнять пробелы в полученных данных (например, о тех узлах станции, где невозможно установить датчик мониторинга) и устранять неточности существующих измерений. В итоге мы получаем достоверную цифровую копию сложнейшего энергетического оборудования и можем проводить глубокий анализ работы станции и прогнозировать появление дефектов в будущем, а также получать данные о комплексном влиянии множества факторов на технические процессы. До настоящего времени получить такие данные ни теоретическим, ни практическим способом было невозможно», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, кандидата технических наук, доцента Высшей школы атомной и тепловой энергетики СПбПУ Ирины Аникиной.